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2 часа назад

Фигуристка Евгения Тарасова опубликовала первые снимки со своей свадьбы с олимпийским чемпионом Фёдором Климовым

Майк Габриелян

Фигуристка Евгения Тарасова опубликовала первые снимки со своей свадьбы с олимпийским чемпионом Фёдором Климовым

Фигуристка Тарасова опубликовала первые снимки со своей свадьбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото молодожены стоят обнявшись в загсе, демонстрируют обручальные кольца. Также они запечатлены с родными и близкими во время банкета в кафе.

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«По-моему не нужно слов», - подписала снимки Тарасова, добавив подмигивающий смайлик.

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Издание «Чемпионат» сообщает, что серебряная медалистка Пекина в парном катании Евгения Тарасова «буквально шокировала» общественность известием о свадьбе. Она до последнего скрывала грядущие перемены, при этом болельщики считали, что «она вновь сошлась со своим партнёром Владимиром Морозовым после Олимпиады в Пекине».

Однако в итоге под венец Тарасову повел другой спортсмен, также представитель парного фигурного катания.

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«Правда, с ним она никогда не каталась на льду. Зато в жизни они оказались идеальной парой!» - отмечают журналисты.

Фигурное катание,Евгения Тарасова,Федор Климов,Владимир Морозов,
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