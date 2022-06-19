Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе

«Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — поведал Самойлов.