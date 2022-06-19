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1 час назад

Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе

Елена Прошина

Фигурист Владимир Самойлов рассказал о тренировках в группе тренера Этери Тутберидзе и ее методике. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе
Фото: соцсетисоцсети

Самойлов вспомнил, как после интенсивных занятий с Тутбперидзе у него усугубились проблемы со спиной.

«Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — поведал Самойлов.

По его словам, однажды он так сильно упал на тренировке, что перестал чувствовать ногу, она онемела. Тогда фигурист понял: «все, здесь стоп». При этом Самойлов отметил, что у Тутберидзе своя методика.

«Не могу сказать, что она не работает», - добавил он.

Год назад 23-летний Самойлов перешел в сборную Польши. На дебютном чемпионате мира фигурист занял 27-е место. Также он победил на чемпионате Польши.

Ранее фигурист Самойлов заявил, что закончил бы карьеру на месте российских коллег, отстраненных от западных международных соревнований.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Владимир Самойлов,
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