Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе

Фигурист Владимир Самойлов рассказал о тренировках в группе тренера Этери Тутберидзе и ее методике. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
Самойлов вспомнил, как после интенсивных занятий с Тутбперидзе у него усугубились проблемы со спиной.
«Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — поведал Самойлов.
По его словам, однажды он так сильно упал на тренировке, что перестал чувствовать ногу, она онемела. Тогда фигурист понял: «все, здесь стоп». При этом Самойлов отметил, что у Тутберидзе своя методика.
«Не могу сказать, что она не работает», - добавил он.
Год назад 23-летний Самойлов перешел в сборную Польши. На дебютном чемпионате мира фигурист занял 27-е место. Также он победил на чемпионате Польши.
Ранее фигурист Самойлов заявил, что закончил бы карьеру на месте российских коллег, отстраненных от западных международных соревнований.