Фигуристка Усачева рассказала о тренировках после серьезной травмы

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала, как проходят ее тренировки после перенесенной серьезной травмы, передает Первый канал. 12 января фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, получила травму во время разминки перед короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. У нее был диагностирован вертельный перелом бедра, при этом до турнира спортсменка испытывала проблемы с мышцами бедра и паха.