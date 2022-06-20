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56 минут назад

Фигуристка Усачева рассказала о тренировках после серьезной травмы

Газета.Ru

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала, как проходят ее тренировки после перенесенной серьезной травмы, передает Первый канал. 12 января фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, получила травму во время разминки перед короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. У нее был диагностирован вертельный перелом бедра, при этом до турнира спортсменка испытывала проблемы с мышцами бедра и паха.

Фигуристка Усачева рассказала о тренировках после серьезной травмы
Фото: ReutersReuters

"Собрала то, что собрала до отпуска — это дупель, остальные прыжки собираю. Сейчас спокойно, не было еще ни одного болевого момента, слава богу. Я делаю в зале новые прыжки, например, что не могла делать месяц назад, и прямо улыбаюсь — не больно же. Прямо искренняя радость за это", - поделилась Усачева.

Оставшиеся соревнования в сезоне Усачева пропустила. Она приступила к тренировкам на льду только в феврале. На сегодняшний момент группа Тутберидзе проводит сборы в Новогорске.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась об откровенной фотографии фигуристки Евгении Медведевой, которую она опубликовала в социальных сетях.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,Ирина Роднина,Госдума,Первый канал,
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