Фигуристка Усачева рассказала о тренировках после серьезной травмы

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала, как проходят ее тренировки после перенесенной серьезной травмы, передает Первый канал. 12 января фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, получила травму во время разминки перед короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. У нее был диагностирован вертельный перелом бедра, при этом до турнира спортсменка испытывала проблемы с мышцами бедра и паха.
"Собрала то, что собрала до отпуска — это дупель, остальные прыжки собираю. Сейчас спокойно, не было еще ни одного болевого момента, слава богу. Я делаю в зале новые прыжки, например, что не могла делать месяц назад, и прямо улыбаюсь — не больно же. Прямо искренняя радость за это", - поделилась Усачева.
Оставшиеся соревнования в сезоне Усачева пропустила. Она приступила к тренировкам на льду только в феврале. На сегодняшний момент группа Тутберидзе проводит сборы в Новогорске.
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