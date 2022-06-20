Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дебютирует в боксе, сообщает РИА Новости.

Фото: EPA / VOSTOCK Photo EPA / VOSTOCK Photo

Загитова ранее выложила фото в боксерских перчатках, подписав, что готовится к бою. Источник сообщает, что имя соперника пока неизвестно, но в ближайшее время все прояснится.

20-летняя Алина Загитова тренировалась в ЦСО «Самбо-70» в отделении «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. В 2019 году девушка решила приостановить карьеру, последний раз выступив в финале Гран-при.