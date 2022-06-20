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1 час назад

Татьяна Тарасова прокомментировала решение Пападакис и Сизерона пропустить сезон-2022/2023

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, пропустят сезон-2022/2023.

Тарасова прокомментировала решение олимпийских чемпионов пропустить сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, они так решили, потому что не собираются никому отдавать ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира этого года. Не хотят, чтобы их кто-то побеждал», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Пападакис и Сизерон пропустили последний чемпионат Европы, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Пекине, которые оказались для французов триумфальными. Особо тёплым для спортсменов было золото последнего чемпионата мира, который проходил на их родине — в Монпелье (Франция). Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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