Загитова: «Бывает такое, что вообще не вижу ничего»

«Под последним постом было очень много комментариев о том, что с моим лицом. Я хочу сказать, что на протяжении уже четырех лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь и у меня глаза просто опухшие. Иногда бывает такое, что я вообще не вижу ничего. Сегодня как раз был такой день.