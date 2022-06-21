Дочь Тутберидзе опубликовала фото с предполагаемым отцом

Дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис впервые опубликовала в соцсетях фотографию с предполагаемым отцом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: соцсети соцсети

В День отца Диана опубликовала фото с неким высоким темноволосым мужчиной в костюме. На другом кадре он позирует на фоне яхт. Девушка поздравила мужчину с праздником. Поклонники тут же приняли незнакомца за настоящего отца спортсменки.

«Это папа Дианы?», «Так выглядит отец фигуристки Дианы Дэвис?», «Вопросов больше, чем ответов», - написали подписчики.

Напомним, кто является настоящим отцом Дианы до сих пор доподлинно неизвестно. Сама Этери Тутберидзе не любит об этом рассказывать. Она лишь упоминала, что родила дочь в США от техасского бизнесмена по фамилии Дэвис. Роман с ним давно закончен, но, по словам Дианы, родители поддерживают общение и вместе встречаются на семейных праздниках.