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1 час назад

Дочь Тутберидзе опубликовала фото с предполагаемым отцом

Елена Прошина

Дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис впервые опубликовала в соцсетях фотографию с предполагаемым отцом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Дочь Тутберидзе опубликовала фото с предполагаемым отцом
Фото: соцсетисоцсети

В День отца Диана опубликовала фото с неким высоким темноволосым мужчиной в костюме. На другом кадре он позирует на фоне яхт. Девушка поздравила мужчину с праздником. Поклонники тут же приняли незнакомца за настоящего отца спортсменки.

«Это папа Дианы?», «Так выглядит отец фигуристки Дианы Дэвис?», «Вопросов больше, чем ответов», - написали подписчики.

Напомним, кто является настоящим отцом Дианы до сих пор доподлинно неизвестно. Сама Этери Тутберидзе не любит об этом рассказывать. Она лишь упоминала, что родила дочь в США от техасского бизнесмена по фамилии Дэвис. Роман с ним давно закончен, но, по словам Дианы, родители поддерживают общение и вместе встречаются на семейных праздниках.

Однако есть версия и о том, что Тутберидзе родила от мужа своей подруги Елены Водорезовой - спортсмена Сергея Буянова. Якобы Этери закрутила с женатым коллегой интрижку, а когда о ее беременности стало известно, спешно улетела в США. Есть информация, что Буянов якобы признал дочь, поэтому у Дианы и отчество Сергеевна. Сама Тутберидзе никогда не комментировала эту историю, лишь однажды заявила, что у Дианы «нет папы».

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,
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