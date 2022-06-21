Жулин: Загитовой предложили большой гонорар

— Достаточно интересное мероприятие, я бы посмотрел. Но я думаю, что Алина просто так не согласилась бы на боксерский поединок. Наверное, ей очень хорошо заплатили, очень хороший гонорар положили. Просто так подставляться, я не понимаю зачем, — сказал Жулин «Матч ТВ».