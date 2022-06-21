Жулин: Загитовой предложили большой гонорар

Олимпийской чемпионке 2018 года по фигурному катанию Алине Загитовой, видимо, заплатили большой гонорар за участие в боксерском поединке, иначе непонятно, зачем она подставляется, сказал «Матч ТВ» тренер Александр Жулин.
Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова опубликовала фотографию в соцсетях, на которой она позирует в боксерских перчатках. 20-летняя фигуристка подписала публикацию сообщением: «Готовлюсь к чему-то новому». Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что соперницей Загитовой в боксерском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова, а он будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.
— Александр, вам интересно будет увидеть Алину в боксе?
— А с кем Алина будет боксировать? Не с Емельяненко?
— Надеемся, что не с ним.
— Мне тоже так кажется.
— Наверняка соперником будет женщина.
— Если будет женщина-боксер, то мне жалко Алину.
— Учитывая, что это шоу-поединок, скорее всего, кто-то из шоу-бизнеса или спортсменка не из бокса.
— Достаточно интересное мероприятие, я бы посмотрел. Но я думаю, что Алина просто так не согласилась бы на боксерский поединок. Наверное, ей очень хорошо заплатили, очень хороший гонорар положили. Просто так подставляться, я не понимаю зачем, — сказал Жулин «Матч ТВ».