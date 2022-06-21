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1 час назад

Загитовой предложили большой гонорар за участие в боксерском поединке, считает Жулин

Матч ТВиещё 1

Олимпийской чемпионке 2018 года по фигурному катанию Алине Загитовой, видимо, заплатили большой гонорар за участие в боксерском поединке, иначе непонятно, зачем она подставляется, сказал «Матч ТВ» тренер Александр Жулин.

Жулин: Загитовой предложили большой гонорар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова опубликовала фотографию в соцсетях, на которой она позирует в боксерских перчатках. 20-летняя фигуристка подписала публикацию сообщением: «Готовлюсь к чему-то новому». Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что соперницей Загитовой в боксерском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова, а он будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.

— Александр, вам интересно будет увидеть Алину в боксе?

— А с кем Алина будет боксировать? Не с Емельяненко?

— Надеемся, что не с ним.

— Мне тоже так кажется.

— Наверняка соперником будет женщина.

— Если будет женщина-боксер, то мне жалко Алину.

— Учитывая, что это шоу-поединок, скорее всего, кто-то из шоу-бизнеса или спортсменка не из бокса.

— Достаточно интересное мероприятие, я бы посмотрел. Но я думаю, что Алина просто так не согласилась бы на боксерский поединок. Наверное, ей очень хорошо заплатили, очень хороший гонорар положили. Просто так подставляться, я не понимаю зачем, — сказал Жулин «Матч ТВ».

Фигурное катание,Александр Жулин,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,
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