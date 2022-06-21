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1 час назад

В РУСАДА сделали новое заявление по скандалу с Валиевой

Мария Иванова

Глава отдела науки Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Кондакова заявила, что организация не будет добиваться исключения триметазидина из списка запрещенных препаратов. Об этом сообщает «Лента.ру».

В РУСАДА сделали новое заявление по скандалу с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Таких планов нет», - сказала Кондакова, комментируя дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

Участие Валиевой в Играх в Пекине оказалось под угрозой из-за допинг-скандала, который начался после командного турнира по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения перенесли, сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей не было 16 лет), но расследование ее дела еще не завершено.

Валиева была фавориткой одиночного турнира Игр в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,
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