Тарасова считает, что Загитова может сыграть против Овечкина в хоккей

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о проведении боксерского поединка с участием фигуристки Алины Загитовой.
«Загитова может и против Овечкина выйти в хоккей сыграть. Наши фигуристки вообще самые смелые и сильные из спортсменов, они могут все. Могут и делают первые в мире!» — передает слова Тарасовой Sport24.
Напомним, что вчера стало известно о проведении 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы, боксерского поединка между Алиной Загитовой и Альбертом Батыргазиевым. Однако тренер боксера опроверг эту информацию.
Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана.
Сама Загитова уже несколько недель тренируется в ринге и работает над техникой, о чем стало известно в социальных сетях спортсменки.
Она является олимпийской чемпионкой в одиночном катании и серебряным призером в командном турнире Олимпийских игр — 2018. Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России.