Тарасова считает, что Загитова может сыграть против Овечкина в хоккей

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о проведении боксерского поединка с участием фигуристки Алины Загитовой.

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«Загитова может и против Овечкина выйти в хоккей сыграть. Наши фигуристки вообще самые смелые и сильные из спортсменов, они могут все. Могут и делают первые в мире!» — передает слова Тарасовой Sport24.

Напомним, что вчера стало известно о проведении 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы, боксерского поединка между Алиной Загитовой и Альбертом Батыргазиевым. Однако тренер боксера опроверг эту информацию.

Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана.

Сама Загитова уже несколько недель тренируется в ринге и работает над техникой, о чем стало известно в социальных сетях спортсменки.