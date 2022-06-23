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38 минут назад

Тарасова считает, что фигуристка Загитова может сыграть против Овечкина в хоккей

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о проведении боксерского поединка с участием фигуристки Алины Загитовой.

Тарасова считает, что Загитова может сыграть против Овечкина в хоккей
Фото: Газета.руГазета.ру

«Загитова может и против Овечкина выйти в хоккей сыграть. Наши фигуристки вообще самые смелые и сильные из спортсменов, они могут все. Могут и делают первые в мире!» — передает слова Тарасовой Sport24.

Напомним, что вчера стало известно о проведении 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы, боксерского поединка между Алиной Загитовой и Альбертом Батыргазиевым. Однако тренер боксера опроверг эту информацию.

Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана.

Сама Загитова уже несколько недель тренируется в ринге и работает над техникой, о чем стало известно в социальных сетях спортсменки.

Она является олимпийской чемпионкой в одиночном катании и серебряным призером в командном турнире Олимпийских игр — 2018. Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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