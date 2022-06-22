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35 минут назад

Хореограф Тутберидзе считает веселым вероятный бой Загитовой и Бузовой

Газета.Ru

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о предстоящем показательном поединке олимпийской чемпионки - 2018 Алины Загитовой, передает Metaratings.ru. Соперница фигуристки на сегодняшний момент неизвестна.

Тутберидзе оценил вероятный бой Загитовой и Бузовой
Фото: Пресс-служба премии TOP Men & First Ladies AwardsПресс-служба премии TOP Men & First Ladies Awards

"Если это ради шоу, то будет весело. Я бы посмотрел, если бой будет с Бузовой, это будет очень забавно и весело, фигуристка против вокалистки, будет огонь (смеется). От нехватки международных соревнований развлекаются, как только могут. Трусова пошла в легкую атлетику, Алина будет боксировать, что будет дальше? Это будет очень интересно, забавно и весело, я бы на это посмотрел", - заявил Железняков.

Загитова опубликовала в своих соцсетях фотографию в боксерских перчатках и подписала ее словами: "Готовлюсь к чему-то новому".

Чуть позднее в СМИ появилась информация, что фигуристка проведет показательный боксерский поединок. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что соперницей Загитовой обязательно должна быть Ольга Бузова, а сам комментатор будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по боксу пригласила олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по фигурному катанию Алину Загитову на тренировку. Об этом сообщил главный тренер команды Альберт Муталибов.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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