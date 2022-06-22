Тутберидзе оценил вероятный бой Загитовой и Бузовой

"Если это ради шоу, то будет весело. Я бы посмотрел, если бой будет с Бузовой, это будет очень забавно и весело, фигуристка против вокалистки, будет огонь (смеется). От нехватки международных соревнований развлекаются, как только могут. Трусова пошла в легкую атлетику, Алина будет боксировать, что будет дальше? Это будет очень интересно, забавно и весело, я бы на это посмотрел", - заявил Железняков.