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37 минут назад

Анна Щербакова выпустила обращение в честь празднования Международного олимпийского дня

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Российская фигуристка Анна Щербакова выпустила видеоролик в честь празднования международного олимпийского дня.

Анна Щербакова выступила с обращением
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«23 июня – Международный олимпийский день. Для каждого спортсмена огромная честь представлять свою страну на Олимпийских играх.

Я для этого проделала длинный и трудный путь. И невероятно счастлива, что на Олимпиаде в Пекине мне удалось показать два чистых проката и выиграть олимпийское золото», – сказала Щербакова.

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании. Годом ранее она выиграла два чемпионата мира – личный и командный. Анна – трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.

ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,
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