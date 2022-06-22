WADA не исключит найденный у Валиевой препарат из списка запрещенных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует исключать из списка запрещенных препаратов триметазидин, который был найден в декабрьской пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

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«У WADA нет планов убирать триметазидин из списка запрещенных препарат

Включение в список происходит, если препарат удовлетворяет минимум двум из трех критериев:

– имеет потенциал улучшать или улучшает спортивные результаты,

– представляет реальный или потенциальный риск здоровью атлета,

– нарушает дух спорта (определение этого понятия имеется во всемирном антидопинговом кодексе).

Список ежегодно пересматривается в консультациях с научными, медицинскими и антидопинговыми экспертами», – заявили в пресс-службе WADA.