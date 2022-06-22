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42 минуты назад

Алина Загитова: «Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась об участии в боксерском поединке против олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева.

Загитова боится уронить соперника по боксу в первом же раунде
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс – как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия.

К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы!

Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде», – сказала Загитова.

Фигурное катание,Альберт Батыргазиев,Алина Загитова,
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