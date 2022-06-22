Жулин о боксерском поединке Загитовой: "Всем понятно, что это цирк"

«Даже величайший Майкл Джордан считал, что он прилично играет в бейсбол и гольф. И мне довелось видеть это в Америке, и это был жалкий лепет. Да, он очень талантлив, но так же Усэйн Болт играет в футбол, такая же Загитова – боксер.