Туктамышева рассказала о готовности сняться в кино

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своей социальной сети отвечала на вопросы болельщиков. Один из поклонников спросил спортсменку, снялась ли бы она в каком-нибудь фильме или сериале.

Стоит отметить, что Туктамышева ведет активную жизнь вне льда. Так в марте прошлого года она стала героиней выпуска журнала Maxim. В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной. Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. В активе российской фигуристки золото чемпионата мира и Европы 2015 года.