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1 час назад

Фигуристка Туктамышева рассказала о готовности сняться в кино

Газета.Ruиещё 1

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своей социальной сети отвечала на вопросы болельщиков. Один из поклонников спросил спортсменку, снялась ли бы она в каком-нибудь фильме или сериале.

Туктамышева рассказала о готовности сняться в кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С удовольствием бы попробовала", — заявила Туктамышева.

Стоит отметить, что Туктамышева ведет активную жизнь вне льда. Так в марте прошлого года она стала героиней выпуска журнала Maxim. В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной. Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. В активе российской фигуристки золото чемпионата мира и Европы 2015 года.

Напомним, что 7 июня, на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было продлено отстранение российских фигуристов до особого уведомления. Россияне не смогли закончить международный сезон и выступить на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Щербакова сохранила первое место в рейтинге лучших фигуристок мира.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,Алексей Мишин,
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