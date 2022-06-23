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1 час назад

В команде Тутберидзе обратились к Александре Трусовой

Чемпионат.com

В соцсетях команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый серебряному призёру Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александре Трусовой. Сегодня, 23 июня, Трусовой исполнилось 18 лет.

Команда Тутберидзе душевно поздравила Трусову с Днем Рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тебя мы, Саша, с днём рожденья поздравляем! Счастливой будь на жизненном пути! Любовь и мир пусть душу согревают! Побед, добра, удачи впереди!» — отмечается в поздравлении в адрес Трусовой от команды Тутберидзе.

Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Это случилось на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 Трусова проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.

Трусова исполнила эффектный кантилевер на Красной площади:

Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,
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