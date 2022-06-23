Команда Тутберидзе душевно поздравила Трусову с Днем Рождения

В соцсетях команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый серебряному призёру Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александре Трусовой . Сегодня, 23 июня, Трусовой исполнилось 18 лет.

«Тебя мы, Саша, с днём рожденья поздравляем! Счастливой будь на жизненном пути! Любовь и мир пусть душу согревают! Побед, добра, удачи впереди!» — отмечается в поздравлении в адрес Трусовой от команды Тутберидзе .

Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Это случилось на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 Трусова проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.