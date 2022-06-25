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45 минут назад

Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Бой состоялся 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, перед боксёрским мастер-классом Загитову по ошибке объявили как Камилу Валиеву. Ведущий мероприятия после выхода Загитовой на ринг обратился к ней, назвав её Камилой. Также Загитову представили как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла своё единственное золото Игр в турнире одиночниц.

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Ранее Загитова сообщила, что сегодня, 25 июня, сдала экзамен по праву и получила оценку «отлично». Этот экзамен был последним в летнюю сессию.

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