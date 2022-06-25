Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Бой состоялся 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, перед боксёрским мастер-классом Загитову по ошибке объявили как Камилу Валиеву. Ведущий мероприятия после выхода Загитовой на ринг обратился к ней, назвав её Камилой. Также Загитову представили как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла своё единственное золото Игр в турнире одиночниц.