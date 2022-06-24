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1 час назад

Отчисленная из академии Плющенко фигуристка Зинина будет тренироваться у Василевского

Газета.Ru

Фигуристка Анастасия Зинина продолжит профессиональную карьеру под руководством Алексея Василевского в клубе "Армия Фигурного катания". Об этом сообщает "Чемпионат".

Отчисленная из академии Плющенко фигуристка нашла другого тренера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отчислил из своей академии Зинину за несоблюдение тренерских установок.

"У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее важнее было мнение мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы отвечать за ее здоровье не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой из академии".

Напомним, что на чемпионате России 2022 года Зинина заняла 12-е место. Спортсменка является двукратным призером этапов юниорской серии Гран-при, в академии Плющенко она тренировалась с сезона-2020/21. Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по май 2022 года проверило на допинг 21 российского фигуриста.

Фигурное катание,Алексей Василевский,Евгений Плющенко,
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