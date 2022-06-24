Отчисленная из академии Плющенко фигуристка нашла другого тренера

"У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее важнее было мнение мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы отвечать за ее здоровье не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой из академии".