Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Этери Тутберидзе вернется из США в Россию в ближайшее время

Sports.ruиещё 4

Об этом сообщил президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Стало известно о возвращении Тутберидзе в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тутберидзе уехала в США, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис, весной этого года.

«Точной даты возвращения Этери Георгиевны нет, но мы ждем ее в ближайшее время. Сейчас у всех пора отпусков, так что нет ничего страшного в том, что она пока отсутствует.

Ситуация сейчас такая, все переживают... У нее никогда не было настроений уехать из страны и сменить место работы, она уже давно доказала, что является потрясающим российским тренером.

У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», – сказал Лайшев.

Желание Тутберидзе (даже в теории) тренировать за границей можно понять. Сезон без топ-турниров превратит ее из тренера в аниматора.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Ренат Лайшев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители