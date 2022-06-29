Тарасова о возможном переезде Тутберидзе в США: вы тронутые умом

«Вы вообще тронутые умом там, что ли? Она, что ли, когда-нибудь говорила, что она там останется? Вы тронутые умом. Она никогда не собиралась там оставаться, как вам не стыдно. Просто спрашиваете, а я вам отвечаю: она не собиралась. Прекратите свои мысли высказывать вслух, потому что откуда они берутся, мы знаем, как вы можете очернить человека», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».