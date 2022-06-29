Тарасова о возможном переезде Тутберидзе в США: вы тронутые умом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о длительном нахождении Этери Тутберидзе в США.
«Вы вообще тронутые умом там, что ли? Она, что ли, когда-нибудь говорила, что она там останется? Вы тронутые умом. Она никогда не собиралась там оставаться, как вам не стыдно. Просто спрашиваете, а я вам отвечаю: она не собиралась. Прекратите свои мысли высказывать вслух, потому что откуда они берутся, мы знаем, как вы можете очернить человека», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».
Напомним, что весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.
Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.
В 2020 году Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).