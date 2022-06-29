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2 часа назад

Тарасова о возможном переезде Тутберидзе в США: вы тронутые умом

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о длительном нахождении Этери Тутберидзе в США.

Тарасова о возможном переезде Тутберидзе в США: вы тронутые умом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы вообще тронутые умом там, что ли? Она, что ли, когда-нибудь говорила, что она там останется? Вы тронутые умом. Она никогда не собиралась там оставаться, как вам не стыдно. Просто спрашиваете, а я вам отвечаю: она не собиралась. Прекратите свои мысли высказывать вслух, потому что откуда они берутся, мы знаем, как вы можете очернить человека», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, что весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

В 2020 году Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).

Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Сергей Воронов,
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