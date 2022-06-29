Тарасова прокомментировала слухи о переходе дочери Тутберидзе в сборную США

«Дэвис и Смолкина пройдут просмотр в США? Я не сплетница. Ничего не знаю об этом просмотре. Да и не читала нигде. Сплетнями заниматься неохота, я не в том возрасте», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.