Хореограф группы Тутберидзе осудил Плющенко за клевету

Мне обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали, обвинили маму, которая, мол, вмешивалась в тренировочный процесс... «Нарушители спокойствия и дисциплины». Правда, противно, смешно и нелепо, — написал Железняков в одной из соцсетей.