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1 час назад

Хореограф группы Тутберидзе осудил Плющенко за клевету

News.ru

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что фигуристку Анастасию Зинину оклеветали. Ранее в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко объявили о прекращении сотрудничества с фигуристкой из-за проблем с дисциплиной.

Хореограф группы Тутберидзе осудил Плющенко за клевету
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Мне обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали, обвинили маму, которая, мол, вмешивалась в тренировочный процесс... «Нарушители спокойствия и дисциплины». Правда, противно, смешно и нелепо, — написал Железняков в одной из соцсетей.

Об отчислении 15-летней Зининой стало известно ранее днем. Спортсменка перешла к Плющенко в прошлом сезоне от Светланы Пановой.

Ранее российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской, которая тренирует олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка. Ранее 15-летняя спортсменка занималась в группе Сергея Давыдова.

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