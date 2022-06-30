Хореограф группы Тутберидзе осудил Плющенко за клевету

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что фигуристку Анастасию Зинину оклеветали. Ранее в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко объявили о прекращении сотрудничества с фигуристкой из-за проблем с дисциплиной.
Мне обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали, обвинили маму, которая, мол, вмешивалась в тренировочный процесс... «Нарушители спокойствия и дисциплины». Правда, противно, смешно и нелепо, — написал Железняков в одной из соцсетей.
Об отчислении 15-летней Зининой стало известно ранее днем. Спортсменка перешла к Плющенко в прошлом сезоне от Светланы Пановой.
Ранее российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской, которая тренирует олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка. Ранее 15-летняя спортсменка занималась в группе Сергея Давыдова.