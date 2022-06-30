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30 минут назад

Тарасова обсудит с ведущими фигуристами России тему перехода в другие сборные

ТАСС

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова обсудит с ведущими фигуристами России вопрос перехода в другие сборные. Об этом она рассказала ТАСС в четверг.

Тарасова обсудит с ведущими фигуристами РФ переход в другие сборные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июне активно обсуждается тема возможного перехода российского дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США, американский журналист Дэйв Лиз сообщил, что в четверг они пройдут просмотр в Ассоциации фигурного катания США.

"Если сейчас раскручивать тему перехода Смолкина и Дэвис, то фигуристы, которые раньше не рассматривали такую же возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела, - сказала Тарасова. - Сейчас у меня нет ни малейшего представления, что действительно происходит, я просто рассуждаю, но на следующей неделе я поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать свое мнение по этому поводу".

"Надо посмотреть, что ребята думают по этому вопросу. Дэвис и Смолкин - хорошая пара, но нужно понять, что думают ребята, которые находятся ближе к первому месту. Конечно, они вряд ли откровенно обо всем расскажут, но их настроения я понять смогу", - добавила она.

Дэвис 19 лет, Смолкину 22 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине, которые стали дебютными для фигуристов, дуэт занял 14-е место.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Татьяна Тарасова,
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