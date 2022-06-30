Тарасова назвала запрещенный для фигуристок спорт

«Я думаю, каждая фигуристка может пробовать развиваться и в дополнение к фигурному катанию. Все равно мы все занимаемся разным. У нас многие ребята в легкой атлетике, которая входит в каждодневные занятия.



Когда человек живет, он во всем себя пробует. И если они захотят, то пожалуйста. Но футбол я бы не трогала, не стоит, потому что это ноги, а ноги нужно беречь.



Когда я каталась, у нас было очень мало льда, особенно в межсезонье. Я ходила плавать и нырять, у меня был второй-третий разряд, я прыгала с вышки, и мне это только помогло.



Я много плавала, и это улучшило мое дыхание, я конкретно занималась для того, чтобы было легче в своем деле», – сказала Тарасова.