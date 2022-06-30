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2 часа назад

Тарасова о том, что фигуристы пробуют себя в других видах спорта: «Если захотят – пожалуйста. Но футбол я бы не трогала, потому что ноги нужно беречь»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о желании фигуристов пробовать себя в других видах спорта.

Тарасова назвала запрещенный для фигуристок спорт
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я думаю, каждая фигуристка может пробовать развиваться и в дополнение к фигурному катанию. Все равно мы все занимаемся разным. У нас многие ребята в легкой атлетике, которая входит в каждодневные занятия.

Когда человек живет, он во всем себя пробует. И если они захотят, то пожалуйста. Но футбол я бы не трогала, не стоит, потому что это ноги, а ноги нужно беречь.

Когда я каталась, у нас было очень мало льда, особенно в межсезонье. Я ходила плавать и нырять, у меня был второй-третий разряд, я прыгала с вышки, и мне это только помогло.

Я много плавала, и это улучшило мое дыхание, я конкретно занималась для того, чтобы было легче в своем деле», – сказала Тарасова.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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