Умер заслуженный тренер СССР Станислав Леонович

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Станислав Леонович умер на 64-м году жизни. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщила бывшая ученица Леоновича Сара Абитболь.

Фото: ТАСС ТАСС

О причинах смерти Леоновича не сообщается.

Леонович выступал в парном катании, он начинал карьеру в паре с Татьяной Муратовой, но сезона-1977/78 стал выступать с Мариной Пестовой. Пара трижды выигрывала чемпионат СССР (сезоны-1979/80, 1981/82, 1982/83), также в их активе серебряные (1981/82) и бронзовые (1979/80) медали чемпионатов мира и Европы, на зимних Олимпийских играх 1980 года Пестова и Леонович заняли четвертое место. Леонович является заслуженным мастером спорта СССР.