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44 минуты назад

Агент рассказал, как на Западе относятся к отстранению российских фигуристов

Матч ТВ

Мир фигурного катания с сожалением воспринимает отстранение российских спортсменов от соревнований, но в нынешних условиях ничего нельзя сделать. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал агент Ари Закарян.

Агент рассказал, как на Западе относятся к отстранению российских фигуристов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Весной Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о бессрочном отстранении россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой на фоне кризиса на Украине. Позднее конгресс организации подтвердил данное решение.

— Как живет мировая фигурка без наших спортсменов?

— Конечно, наши фигуристы — это очень высокий уровень. В мире к спортсменам относятся с сожалением. Жалеют, что их нет, безусловно. Но в данной ситуации никто не может ничего сделать. Те же самые продюсеры и промоутеры шоу не могут ни на что повлиять.

Фигурное катание,Ари Закарян,
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