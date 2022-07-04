Агент рассказал, как на Западе относятся к отстранению российских фигуристов

Мир фигурного катания с сожалением воспринимает отстранение российских спортсменов от соревнований, но в нынешних условиях ничего нельзя сделать. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал агент Ари Закарян .

Весной Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о бессрочном отстранении россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой на фоне кризиса на Украине. Позднее конгресс организации подтвердил данное решение.

— Конечно, наши фигуристы — это очень высокий уровень. В мире к спортсменам относятся с сожалением. Жалеют, что их нет, безусловно. Но в данной ситуации никто не может ничего сделать. Те же самые продюсеры и промоутеры шоу не могут ни на что повлиять.