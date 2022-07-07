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2 часа назад

Трусова раскрыла секрет успеха

Lenta.ru

Российская фигуристка Александра Трусова раскрыла секрет успешного выступления, кроме многооборотных прыжков. Ее слова приводит телеграм-канал Sportchic.

Трусова раскрыла секрет успеха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я смотрю в глаза судьям, чтобы они смотрели на меня и не могли оторваться, гипнотизирую их!» — объяснила 18-летняя спортсменка.

На Олимпиаде в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. По итогам личного турнира она завоевала серебряную награду. Чемпионкой стала другая россиянка, Анна Щербакова.

Трусова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Помимо серебра Игр-2022 на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,
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