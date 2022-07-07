Илья Авербух анонсировал встречу с Эрнстом

Хореограф Илья Авербух ответил на вопрос о новом сезоне проекта «Ледниковый период».

Фото: Sports.ru Sports.ru

– Известно ли что-то про новый сезон «Ледникового периода»?

– По-прежнему нет. Я думаю, совсем скоро попаду на встречу Константина Львовича (Эрнста), и, наверное, там будет принято решение, будет ли сезон. Мне бы очень хотелось, чтобы он был – это важная поддержка для всех. «Ледниковый период» всегда был плацдармом, когда фигурное катание попад

Была у нас пауза после 2006 года, падение результатов в фигурном катании, вспомним Олимпиаду в Ванкувере: у нас бронза танцоров Оксана Домнина/Максим Шабалин и серебро Евгения Плющенко. Вот и все медали. Или потрясающий Турин, где у нас было три золота, серебро и бронза.

В это время «Ледниковый период» как раз был популярен, держал интерес к фигурному катанию и дал толчок, потому что в 2006 году был наплыв детей, которые пришли заниматься благодаря «Ледниковому периоду». Потом мы на несколько лет его оставили, я делал перерывы.