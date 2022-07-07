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37 минут назад

Илья Авербух: «Думаю, скоро попаду на встречу с Эрнстом, и, наверное, там примут решение, будет ли новый сезон «Ледникового периода»

Sports.ru

Хореограф Илья Авербух ответил на вопрос о новом сезоне проекта «Ледниковый период».

Илья Авербух анонсировал встречу с Эрнстом
Фото: Sports.ruSports.ru

– Известно ли что-то про новый сезон «Ледникового периода»?

– По-прежнему нет. Я думаю, совсем скоро попаду на встречу Константина Львовича (Эрнста), и, наверное, там будет принято решение, будет ли сезон. Мне бы очень хотелось, чтобы он был – это важная поддержка для всех. «Ледниковый период» всегда был плацдармом, когда фигурное катание попад

Была у нас пауза после 2006 года, падение результатов в фигурном катании, вспомним Олимпиаду в Ванкувере: у нас бронза танцоров Оксана Домнина/Максим Шабалин и серебро Евгения Плющенко. Вот и все медали. Или потрясающий Турин, где у нас было три золота, серебро и бронза.

В это время «Ледниковый период» как раз был популярен, держал интерес к фигурному катанию и дал толчок, потому что в 2006 году был наплыв детей, которые пришли заниматься благодаря «Ледниковому периоду». Потом мы на несколько лет его оставили, я делал перерывы.

В мире фигурного катания к «Ледниковому периоду» фигуристы относятся очень уважительно. Конечно, его нельзя сравнивать со спортом и проводить какие-то параллели. Это совершенно разные задачи и подходы, но тем они и прекрасны. Здесь есть возможность авторской реализации, а в спорте есть возможность победы на Олимпийских играх, – сказал Авербух.

Фигурное катание,Максим Шабалин,Оксана Домнина,Илья Авербух,Евгений Плющенко,
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