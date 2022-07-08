Российская фигуристка: "Приползут, конечно, куда денутся!"

— Приползут, конечно, куда денутся! Я, правда, не думаю, что у зарубежных спортсменов будет большое желание ехать к нам. Вообще не люблю вот эти разговоры болельщиков: «Как она может считать себя чемпионкой мира, когда не было наших!» Но история — это не про сослагательное наклонение. Ты выиграл данный чемпионат мира в данном составе.



Если у ребят будет возможность выигрывать его без русских, они не расстроятся. Это даже стимул для мирового фигурного катания начать развиваться. Потому что все радужно сейчас только в России, США и Японии. В остальном мире можно набрать два вида максимум, оно просело, – рассказала Попова.