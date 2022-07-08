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26 минут назад

Бетина Попова: «Если у спортсменов будет возможность выигрывать без русских, они не расстроятся. Это даже стимул для развития мирового фигурного катания»

Sports.ru

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова считает, что мировое фигурное катание ничего не потеряет из-за отстутствия российских спортсменов.

Российская фигуристка: "Приползут, конечно, куда денутся!"
Фото: Sports.ruSports.ru

— Близится новый сезон, конгресс прошел. И как будто все уже привыкли, что мы отстранены. Даже, наоборот, многим кажется, что все посмотрят Гран-при России и к нам приползут с просьбами вернуться.

— Ну, я думаю, уже очевидно из настроения ISU и заявлений нашей федерации — что как такового Гран-при России не будет. Это больше раздуто СМИ. Мог бы быть международный турнир, действительно, но ISU, судя по всему, этого позволять не хочет.

У меня вопрос: будут ли допущены белорусы? Они находятся в такой же ситуации, почему бы нам не разрешить соревноваться между собой? Это была бы хорошая возможность для белорусских ребят. Давайте назовем это не Гран-при, а открытый Кубок России. Название Гран-при я понимаю как-то, что для российских спортсменов этапы будут такими же значимыми, как Гран-при ISU. Но по факту это те же этапы Кубка России.

— Но к нам все-таки приползут.

— Приползут, конечно, куда денутся! Я, правда, не думаю, что у зарубежных спортсменов будет большое желание ехать к нам. Вообще не люблю вот эти разговоры болельщиков: «Как она может считать себя чемпионкой мира, когда не было наших!» Но история — это не про сослагательное наклонение. Ты выиграл данный чемпионат мира в данном составе.

Если у ребят будет возможность выигрывать его без русских, они не расстроятся. Это даже стимул для мирового фигурного катания начать развиваться. Потому что все радужно сейчас только в России, США и Японии. В остальном мире можно набрать два вида максимум, оно просело, – рассказала Попова.

Фигурное катание,Бетина Попова,
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