Тарасова прокомментировала действия НОК Украины по отношению к Петренко

Выступление вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки в Сочи не должно влиять на его карьеру. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Люди всю жизнь провели вместе. Они не участвовали в военных действиях, почему Петренко должен потерять работу? Это его работа, его профессия, он работает с Навкой. Пройдет время, несколько месяцев, и хотелось бы, чтобы все, кто любили друг друга, об этом вспомнили", - сказала Тарасова.
В воскресенье Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал заявление, в котором осудил участие Петренко в шоу Навки "Аленький цветочек", которое проходит в Сочи. В организации назвали поступок Петренко "недопустимым для украинского олимпийского сообщества". Позднее на сайте Украинской федерации фигурного катания на коньках убрали Петренко из списка руководства организации.
Петренко 53 года, в составе Объединенной команды он стал олимпийским чемпионом 1992 года в мужском одиночном катании. Также он становился чемпионом мира (1992) и трехкратным чемпионом Европы (1990, 1991, 1994).