Тарасова прокомментировала действия НОК Украины по отношению к Петренко

"Люди всю жизнь провели вместе. Они не участвовали в военных действиях, почему Петренко должен потерять работу? Это его работа, его профессия, он работает с Навкой. Пройдет время, несколько месяцев, и хотелось бы, чтобы все, кто любили друг друга, об этом вспомнили", - сказала Тарасова.