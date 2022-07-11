Щербакова оценила свои силы в парном катании

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что не представляет себя в парном катании.
«Честно, вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь. А ведь это делают профессионалы. Так что даже если я буду это делать с профи, буду очень переживать. А с человеком, который на коньках неуверенно стоит… Представить даже не могу. Мне кажется, это надо быть абсолютно бесстрашным человеком», — приводит слова Щербаковой Sport24.
Напомним, что еще одна участница Олимпиады в Пекине Камила Валиева встала в пару с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым на шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»
На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.
В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото.