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42 минуты назад

Фигуристка Щербакова ответила, готова ли попробовать себя в парном катании

Газета.Ruиещё 1

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что не представляет себя в парном катании.

Щербакова оценила свои силы в парном катании
Фото: ТАССТАСС

«Честно, вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь. А ведь это делают профессионалы. Так что даже если я буду это делать с профи, буду очень переживать. А с человеком, который на коньках неуверенно стоит… Представить даже не могу. Мне кажется, это надо быть абсолютно бесстрашным человеком», — приводит слова Щербаковой Sport24.

Напомним, что еще одна участница Олимпиады в Пекине Камила Валиева встала в пару с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым на шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото.

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