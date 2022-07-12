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48 минут назад

Анна Щербакова показала фотографии на берегу моря

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки, сделанные на берегу моря.

Анна Щербакова показала фотографии на берегу моря
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в Сочи Анна Щербакова выступила в ледовом шоу «Чемпионы», в котором представила свой новый показательный номер. Этот номер поставил ей призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух.

Соцсети
Соцсети

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.

Также посмотрите видео, как фигуристка Дарья Усачёва метает копьё:

Фигурное катание,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,Илья Авербух,
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