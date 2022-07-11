Щербакова назвала главное отличие Тутберидзе от Авербуха

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сравнила работу с Этери Тутберидзе и Ильей Авербухом. Она начала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе в 2013 году. С Авербухом фигуристка работала над шоу.
«Главное отличие — степень моего участия в постановке. Возможно, это еще связано с тем, что пока Илья Изяславич не знает, какие элементы у меня получаются лучше, так как не видит мою работу на тренировках, как Даниил Маркович и Этери Георгиевна. Они обычно понимают, что я могу сделать. А здесь больше я показывала, как я вижу какие-то движения. Еще разница в том, что это не соревновательная программа, а шоу», — приводит слова Щербаковой Sport24.
На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.
В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото.