Щербакова назвала главное отличие Тутберидзе от Авербуха

«Главное отличие — степень моего участия в постановке. Возможно, это еще связано с тем, что пока Илья Изяславич не знает, какие элементы у меня получаются лучше, так как не видит мою работу на тренировках, как Даниил Маркович и Этери Георгиевна. Они обычно понимают, что я могу сделать. А здесь больше я показывала, как я вижу какие-то движения. Еще разница в том, что это не соревновательная программа, а шоу», — приводит слова Щербаковой Sport24.