«Недостойный поступок»: украинского фигуриста наказали за выступление у Навки

Федерация фигурного катания Украины объявила об исключении олимпийского чемпиона Альбервиля Виктора Петренко из числа своих членов за выступление в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» назвала поступок федерации некрасивым.

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Скандал вокруг Петренко

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Стартовавшее 1 июля в Сочи ледовое шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек" привело к скандалу, который закрутился вокруг исполнителя роли отца Настеньки Виктора Петренко. Знаменитый в прошлом фигурист являлся вице-президентом Федерации фигурного катания Украины, где возмутились его участием в шоу на территории России, которое поставила супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента страны Владимира Путина.

"Мы решительно осуждаем и считаем недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!" - выступил с заявлением Национальный олимпийский комитет Украины.

"В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену", - прокомментировала федерация фигурного катания.

В итоге Петренко был лишен своего поста и исключен из Федерации фигурного катания Украины. Случилось все это только через десять дней после премьеры. Шоу будет продолжаться в Сочи до сентября.

Олимпийский чемпион 53-летний Петренко оставил большой след в своем виде спорта, выиграв, например, медали всех достоинств на чемпионатах мира. Главным достижением Петренко является золото Олимпийских игр-1992 в Албервиле в соревнованиях мужчин. При этом он взял высокую награду в составе Объединенной команды спортсменов из республик только что развалившегося СССР.

В составе украинской сборной он завоевал только одну международную медаль за карьеру. После триумфа на Олимпиаде фигурист ушел в профессионалы, но через полтора года вернулся ради Игр в Лиллехамере в 1994 году. При подготовке к ним он под украинским флагом завоевал золото чемпионата Европы, выиграв перед этим национальный чемпионат.

А вот в самой Норвегии дело не пошло. Петренко провалил короткую программу, оставшись лишь девятым, и лишился шансов на победу. В произвольной он получил очень высокие оценки, но этого хватило, лишь чтобы подняться на итоговую четвертую строчку. А выиграл те соревнования россиянин Алексей Урманов.

Жизнь в США, выступления в России

После этого Петренко улетел в США, где живет до сих пор. Он работал техническим контролером Международного союза конькобежцев (ISU), в том числе на Олимпиаде - 2006 в Турине. Также в тандеме с Галиной Змиевской тренировал американца Джонни Вейра, чеха Михала Бржезину, а также прославившегося в последнее время блогера-инсайдера Дэйва Лиза, автора подкаста The Skating Lesson.

Американский журналист в недавнем интервью российским СМИ рассказывал, что Петренко находился на Украине во время начала специальной военной операции РФ, из-за чего несколько месяцев не мог вылететь в США. Но при этом сам бывший фигурист даже не знает украинского языка и общается на русском или английском, а в шоу Навки участвует уже на протяжении пяти лет, начав с "Руслана и Людмилы".

"Чистая политика, никакого спорта"

"Думаю, однозначно, все что связано с этой темой - не очень красиво, поскольку все всю жизнь кричат, что спорт вне политики, а, как показывает практика, все получается с точностью до наоборот. К сожалению, это чистая политика, и никакого спорта особо не наблюдается. Насчет было ли так всегда, не могу сказать, потому что не знаю, но в последнее время это так. Это не может не расстраивать. Наверное, мы живем в такое трудное время для спорта, но я уверена, что все, что нас не убивает, делает сильнее", - сказала "Газете.Ru" знаменитая в прошлом российская фигуристка Катарина Гербольдт.

Дали комментарии и другие известные в мире фигурного катания люди.

"Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему, - рассказала сама Татьяна Навка. - Виктор Петренко уже давно в профессиональном спорте. Он делает то, что считает нужным. Я мечтаю, чтобы все спортсмены всего мира имели возможность выступать и работать там, где они могут это делать, радовать зрителей своим присутствием и талантом. Никто никогда не отменит у него статуса олимпийского чемпиона. Он выступает для зрителей, детей. Конечно, это абсурдное решение".