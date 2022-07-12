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1 час назад

Бывший фигурист Плющенко рассказал о переговоров с футбольной командой из медийной лиги

Газета.Ru

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко рассказал, что он ведет переговоры с футбольной командой из медийной лиги, передает "Спорт-Экспресс".

Плющенко рассказал о переговоров с футбольной командой из медийной лиги
Фото: ТАССТАСС

"Я еще никакой не игрок. Общаемся... Только общаемся. И я пока не принял решение. . Но, конечно, мне интересен этот проект. В данный момент мы на переговорах", - сказал Плющенко.

Ранее появилась информация, что Плющенко может футболистом Broke Boys. Напомним, 25 июня команда блогеров "Амкал" сыграла товарищеский матч против московского "Динамо". Бело-голубые разгромили соперника со счетом 5:0. Победный мяч в составе столичного клуба забил хоккеист Александр Овечкин.

Ранее бывший полузащитник сборной России и петербургского "Зенита" Владимир Быстров заявил, что Павел Погребняк собирает свою команду для участия в медийной лиге.

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