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1 час назад

Губерниев — о допинг-скандале с Валиевой на ОИ: надеюсь, Тутберидзе ответит на вопросы

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.

«Надеюсь, Тутберидзе ответит на вопросы»: Губерниев о допинг-скандале с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, на тех Играх Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

«Я надеюсь всё-таки, что будет проведено какое-то расследование. Что и Этери Тутберидзе, и команда ответят на вопросы, что произошло. Что это будет всё достаточно открыто, чтобы мы поняли, что это недоразумение, к чему я всё-та

Это не был допинг, это был просто, видимо, приём какой-то добавки или что-то по недосмотру. С моей точки зрения, абсолютно честная, чистая спортсменка. Но есть буква правил, которую мы действительно нарушили. Наша задача сейчас — доказать, как это произошло, чтобы минимизировать риски и в конце концов провести внутреннее расследование, чтобы потом не наступать на собственные грабли. Ведь мы чемпионы по ходьбе по граблям», — сказал Губерниев в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

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