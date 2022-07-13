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1 час назад

«У нас был разговор»: Губерниев раскрыл правду о конфликте с Тутберидзе

Никита Бородкин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что никаких конфликтов с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе у него не было. В интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала он прокомментировал пост в своих соцсетях о том, что конфликты с наставницей остались в прошлом.

Губерниев рассказал о конфликте с Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас просто был с ней разговор, где она задала какие-то вопросы, получила на них ответы. У нее эти вопросы были по отношению ко мне. Мы просто пожали друг другу руки и сделали яркие селфи. Я просто немного набросил», — признался Губерниев.

Также комментатор заявил, что надеется на проведение полноценного расследования по ситуации с воспитанницей Тутберидзе Камилой Валиевой, который произошел на ОИ-2022. Тогда спортсменка оказалась в центре допингового скандала — в пробе, взятой еще 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

В результате Валиеву, которая успела взять золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Дмитрий Губерниев,
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