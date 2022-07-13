Российская олимпийская чемпионка назвала причину переезда в США

«Это был 1991-й или 1992-й, в России остро не хватало льда. А в США нам предлагали все условия для работы. Тогда уехали не только мы, а целая плеяда российских фигуристов и тренеров», — рассказала спортсменка. Она подчеркнула, что на тот момент рассматривала поездку как командировку, называя своим домом Россию.