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1 час назад

Российская олимпийская чемпионка назвала причину переезда в США

Lenta.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук назвала причину переезда в США. Ее слова приводит Sports.ru.

Российская олимпийская чемпионка назвала причину переезда в США
Фото:  Anton Belitsky / Globallookpress.com Anton Belitsky / Globallookpress.com

«Это был 1991-й или 1992-й, в России остро не хватало льда. А в США нам предлагали все условия для работы. Тогда уехали не только мы, а целая плеяда российских фигуристов и тренеров», — рассказала спортсменка. Она подчеркнула, что на тот момент рассматривала поездку как командировку, называя своим домом Россию.

Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. На счету пары также три победы на чемпионатах Европы и четыре победы на мировых первенствах.

27 июня юывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролина Харрикейнс» Александр Семин оценил жизнь в США. Он подчеркнул, что для него всегда самыми важными были близкие, друзья и родственники, поэтому в России ему было комфортнее.

Фигурное катание,Евгений Платов,Оксана Грищук,Александр Семин,
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