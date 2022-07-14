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50 минут назад

Российский этап Гран-при по фигурному катанию переносится в Финляндию

Елена Прошина

Российский этап Гран-при по фигурному катанию переносится в финский город Эспоо. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Российский этап Гран-при по фигурному катанию перенесли в Финляндию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Международный союз конькобежцев также подчеркнул, что отстранение Российских и Белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой ISU пока останется в силе.

Гран-при в Эспоо будет проходить 25-27 ноября и будет состоять из шести этапов. Первый из них назначен на 21 октября и пройдёт в США. Финальный этап соревнований ожидается 8-11 декабря в Турине.

Напомним, что ранее Международный союз конькобежцев поднял вопрос о разделении судейской бригады на техническую и компонентную часть.

Фигурное катание,
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