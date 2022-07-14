Тарасова вмешалась в спор Тутберидзе с американским журналистом

«Она ответила ему на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет вранье, так почему она не может высказываться по этому поводу. Я не знаю, зачем и почему он написал это. У нее прекрасные результаты и прекрасные отношения с ее спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Она работает на такой грани – то, что можно, и то, что невозможно. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», – сказала Тарасова.