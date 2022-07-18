Фото дня: Анна Щербакова позирует на берегу моря в Сочи

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых роскошно позирует на берегу моря в Сочи. 18-летняя фигуристка одета в чёрное длинное платье с цветочным узором.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Камила Валиева тогда заняла четвёртое место.

Фото из личного архива Анны Щербаковой

Фото из личного архива Анны Щербаковой

Фото из личного архива Анны Щербаковой