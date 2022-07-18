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20 минут назад

Анна Щербакова роскошно позирует на берегу моря в Сочи

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых роскошно позирует на берегу моря в Сочи. 18-летняя фигуристка одета в чёрное длинное платье с цветочным узором.

Фото дня: Анна Щербакова позирует на берегу моря в Сочи
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Камила Валиева тогда заняла четвёртое место.

Фото из личного архива Анны Щербаковой
Фото из личного архива Анны Щербаковой
Фото из личного архива Анны Щербаковой

Щербакова также является победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратным серебряным призёром чемпионата Европы (2020, 2022), серебряным призёром финала Гран-при (2019), трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Фигурное катание,Камила Валиева,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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