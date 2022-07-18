Пять причин выбрать Медведеву в голосовании «Любимая фигуристка России»

Женя обожает фигурное катание, отдала ему здоровье и прославила нашу страну. Она — потрясающая спортсменка и творческая натура.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

В финал голосования «Чемпионата» за звание «Любимой фигуристки России» вышли четыре замечательные воспитанницы Этери Тутберидзе: Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все девушки прекрасные спортсменки, красавицы и умницы. Каждая имеет солидную армию поклонников и достойна победы.

Видео дня

Однако проголосовать можно лишь за одну финалистку, поэтому перед болельщиками стоит сложный выбор.

Впрочем, если вы отдадите голос Евгении Медведевой, то не прогадаете: Женя давно заслужила титул «Любимой фигуристки России».

Медведева — двукратная чемпионка

Евгения Медведева не просто выигрывала почти все главные старты — она повторно подтверждала эти победы. Два года ей не было равных. Она играючи завоевала золото финала Гран-при, чемпионатов Европы и мира в первом взрослом сезоне, а затем проделала то же самое и в следующем. Также она дважды становилась первой на чемпионате России. Её лидерство в сборной было безоговорочно. Она могла даже позволить себе немного «пошалить» на соревнованиях с запрещённым контентом, а потом всё равно забрать золото.

Так, на чемпионате России-2017 Женя умышленно нарушила правила, исполнив в произвольной программе каскад из трёх тройных прыжков: тройной сальхов — тройной тулуп — тройной тулуп. Риск казался абсолютно бессмысленным, ведь последний прыжок в каскаде судьи не засчитали. Но фигуристка сделала это, чтобы показать, что способна на большее, и никакие правила не остановят прогресс.

«А я специально-специально!» — веселилась Медведева перед камерой после проката.

Дерзкая выходка в итоге очень понравилась болельщикам: все восхищались смелостью Жени. А Татьяна Тарасова, комментировавшая те соревнования, не уставала хвалить чудо-девушку.

«На последней минуте программы девочка тоненькая, хорошенькая, лёгкая, сильная, но взять и сделать. Обожаю!» — восклицала Тарасова в эфире Первого канала.

Олимпийское преодоление Медведевой

С Олимпиады в Пхёнчхане Женя тоже привезла две медали, но другого достоинства. Вместо золота, которое ей многие прочили, она взяла серебро. Но это серебро — бесценно, потому что каталась спортсменка на олимпийском льду после стрессового перелома стопы. Женя пропустила финал Гран-при и чемпионат России, где решалась судьба путёвок на Игры. Но как двукратной чемпионке мира ей, естественно, дали шанс проявить себя на чемпионате Европы. И она не подвела: несмотря на неважную форму, выиграла серебро и доказала, что должна ехать на Олимпиаду.

«Когда у меня была травма перед Олимпиадой, врач сказал мне: «У тебя стрессовый перелом». А я ему: «И что?» Он: «Ты не сможешь ходить». И я ответила: «Да бросьте вы, я же буду кататься!» — говорила Медведева в ролике «Мечтай безумнее» от Nike.

В Пхёнчхане Женя выдала три безупречных проката: короткой программы в командном турнире и короткой с произвольной в личном первенстве. Фигуристка сделала максимум в обоих случаях, но выступала через боль. И дело было уже не в стопе, а в позвоночнике. Никто не знает, насколько тяжело дались Жене Олимпийские игры. Но жертвовать здоровьем во имя большого спорта, ей было не впервой.

«Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлёбываю. В спорте травмы — это нормально, я каталась через боль, просто терпела много», — рассказывала Медведева журналу Maxim.

Женя искренне любит фигурное катание

Медведева — истинный фанат фигурного катания. Она буквально дышит этим видом спорта и не представляет без него жизни. Если бы не травмы, она бы наверняка соревновалась и сейчас.

«Я обожаю выходить на лёд, выступать перед публикой. Это то, что мне нравится больше всего в жизни. Я прекрасно понимаю, что я на арене и на меня смотрят миллионы глаз. Паника меня не посещает. Перед соревнованиями и во время проката я словно ухожу в себя и иногда даже не замечаю, когда кто-то со мной заговаривает», — признавалась Медведева в журнале Marieclaire.

Ради любимого дела она не побоялась уйти от Тутберидзе и переехать тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Не сломил её боевой настрой и пубертат, грянувший в 18 лет. Женя преодолела все проблемы и снова встала на пьедестал чемпионата мира в 2019 году. Бронза Сайтамы — одна из самых ценных и драматичных её наград.

«Это одна из самых эмоциональных медалей в моей карьере», — писала Медведева в соцсетях.

В Сайтаме она сражалась с собой и победила. И дальше она также сражалась уже только с собой. Строила идеальное спортивное тело, изучала четверной прыжок и шла вперёд, не оглядываясь ни на чьи пересуды.

«Я подустала от этого всего: что Медведева против кого-то, Медведева против Загитовой, Медведева против Трусовой. На следующий год будет Медведева против кого-то. Давайте Медведева против Медведевой! Это то, чем я сейчас занимаюсь, я бросаю вызов самой себе — это изучение четверного прыжка, это построить тело такое, которого у меня ещё никогда в жизни не было, чтобы я смотрела на себя в зеркало и любила саму себя, и чтобы я нравилась себе. И это действительно очень сложно, это очень большая работа, и в процессе этой работы у меня нет времени думать, что я против кого-то. Потому что я смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — делилась Медведева в сюжете Первого канала.

Исторические рекорды и шикарные программы

Женя навсегда сохранила за собой исторические мировые рекорды по старой системе судейства: в произвольной программе — 160,46 балла и по общей сумме — 241,31 балла. Кроме того, она является первой в истории одиночницей, которая преодолела отметку 80 баллов в короткой программе, 160 баллов в произвольной и 240 баллов в общем зачёте. А ещё она целых 11 раз обновляла мировые рекорды. Это что-то да значит.

Однако любят Женю миллионы болельщиков вовсе не за медали, рекорды или преодоление. Её любят за шикарные программы, в которые она неизменно вкладывает душу. Медведева всегда отличалась выразительным катанием и удивительной способностью очень точно передавать самые разные образы.

Она и сейчас это делает. Её программы в ледовых шоу, словно мини-спектакли. На лёд выходит настоящая актриса! Выступления Жени дарят зрителям незабываемые эмоции и проникают глубоко в сердце. Кажется, что ей подвластна любая роль: от трагичной Карениной и нежной Китти до страстной Кармен и цирковой артистки.

Разносторонняя гармоничная личность

Фигурным катанием таланты Жени не ограничиваются. Она отлично рисует, играет на необычном инструменте — укулеле, занимается дизайном, пробовала петь на японском, играла в кино, а сейчас работает ведущей, корреспондентом и комментатором. И всё это она успевает параллельно с учёбой в МГУ — уже втором высшем образовании. Первое она получила в спортивном вузе.

В последнее время фигуристка увлеклась стрип-пластикой и будоражит поклонников откровенными фотосессиями. Её дебют в мужском журнале Maxim произвёл фурор и стал предметом масштабных дискуссий. Женя окончательно повзрослела и обрела полную гармонию. Теперь она — великолепный пример уверенности в себе для всех девушек и идеальный мотиватор идти вперёд вопреки любым обстоятельствам.