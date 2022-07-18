Рудковская объяснила свое особенное отношение к Тарасовой

«С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она гуру. Просто иногда и гуру свойственно ошибаться. Не имею в виду не слишком лестную оценку, которую она высказала в отношении перспектив Саши. Просто считаю, что от ошибочных высказываний не застрахован ни один человек.



Знаете, почему я всегда относилась и буду относиться к Тарасовой совершенно по-особенному? Потому что в ее жизни всегда было главным только фигурное катание. Все остальное, как мне кажется, очень сильно отодвигалось на второй план», — цитирует Рудковскую RT.



Напомним, ранее Тарасова заявляла, что о противостоянии заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко «смешно говорить». Также специалист нелестно высказывалась о перспективах сына Плющенко и Рудковской — Александре.