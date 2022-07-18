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1 час назад

Рудковская объяснила особенное отношение к Тарасовой словами "в ее жизни только фигурное катание"

Газета.Ru

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой.

Рудковская объяснила свое особенное отношение к Тарасовой
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она гуру. Просто иногда и гуру свойственно ошибаться. Не имею в виду не слишком лестную оценку, которую она высказала в отношении перспектив Саши. Просто считаю, что от ошибочных высказываний не застрахован ни один человек.

Знаете, почему я всегда относилась и буду относиться к Тарасовой совершенно по-особенному? Потому что в ее жизни всегда было главным только фигурное катание. Все остальное, как мне кажется, очень сильно отодвигалось на второй план», — цитирует Рудковскую RT.

Напомним, ранее Тарасова заявляла, что о противостоянии заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко «смешно говорить». Также специалист нелестно высказывалась о перспективах сына Плющенко и Рудковской — Александре.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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