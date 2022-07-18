Рудковская высказалась о переходе Косторной и Трусовой к Плющенко

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала преждевременным переход фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой в группу Евгения Плющенко. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT.
Фигуристки Косторная и Трусова перешли в группу Евгения Плющенко из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе во время межсезонья 2020 года. Но уже через год обе спортсменки вернулись обратно к прежнему тренеру.
«Вся та история с переходами девочек от Тутберидзе и обратно случилась несколько преждевременно для нашей академии. Поэтому и завершилась таким образом», — заметила Рудковская.
Впрочем, телеведущая также уточнила, что четверным прыжкам фигуристки научились именно у Евгения Плющенко.
«У нас четко разграничены группы, с которыми Евгений лично работает. Они так и называются — ЕВ1, ЕВ2 и ЕВ3. В одной из этих групп девять спортсменов прыгают четверные прыжки и тройные аксели, причем научились они этому у нас в команде», — добавила Рудковская.
Напомним, что ранее Яна Рудковская раскритиковала Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) за «дешевый трюк» с фейковым возвращением в Россию.