Рудковская высказалась о переходе Косторной и Трусовой к Плющенко

«У нас четко разграничены группы, с которыми Евгений лично работает. Они так и называются — ЕВ1, ЕВ2 и ЕВ3. В одной из этих групп девять спортсменов прыгают четверные прыжки и тройные аксели, причем научились они этому у нас в команде», — добавила Рудковская.