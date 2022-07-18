Рудковская: Плющенко мог умереть на льду в Сочи

«Женя потом и сам признался, что боль была такой, что он толком не понимал, что с ним происходит. Наверное, я здесь тоже виновата: нужно было любым способом отговорить Евгения от выступления. Но ему слишком сильно внушили, что только он один способен выручить команду», – рассказывает Рудковская.