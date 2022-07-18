Рудковская: Плющенко мог умереть на льду в Сочи

Музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о травме мужа, из-за которой тот не смог выступить на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Об этом сообщает телеканал RT.
По её словам, изначально Плющенко уговорили выступить, даже несмотря на страшную боль и протесты со стороны самого спортсмена.
«Женя потом и сам признался, что боль была такой, что он толком не понимал, что с ним происходит. Наверное, я здесь тоже виновата: нужно было любым способом отговорить Евгения от выступления. Но ему слишком сильно внушили, что только он один способен выручить команду», – рассказывает Рудковская.
Но уже после разминки было принято решение всё-таки снять спортсмена с соревнований. Яна вспоминает, что хирург, оперировавший Плющенко, позже сказал, что если бы спортсмен всё-таки пошёл бы катать программу и упал, он, скорее всего, умер бы прямо на льду.
Напомним, что ранее Яна Рудковская рассказала о том, что хочет вырастить из своих детей новых олимпийских чемпионов.