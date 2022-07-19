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1 час назад

Медведева обратилась к Ханю после его решения завершить любительскую карьеру

Матч ТВиещё 3

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала решение японского фигуриста Юдзуру Ханю завершить карьеру.

Медведева обратилась к Ханю
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее во вторник на пресс-конференции 27-летний фигурист объявил о завершении карьеры и переходе в профессионалы.

— Поздравляю с завершением карьеры, легенда, — написала Медведева в социальных сетях.

Ханю выигрывал золотые медали на Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также дважды завоевал золото чемпионатов мира (2014, 2017).

На Олимпиаде-2022 в Пекине японец занял четвертое место.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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