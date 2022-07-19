Валиеву, Трусову и Щербакову зовут в Китай

Генеральный директор компании Beijing Global Dynamic Media Линь Цзюнь рассказал РИА Новости Спорт о планах организовать ледовое шоу с участием российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой.
— Мы активно планируем турне российских спортсменов, таких как Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в Китае, что на самом деле будет очень выгодно для них в будущем. Так что мы надеемся, что «Саньва» — Щербакова, Трусова и Валиева — смогут вскоре приехать в Китай для участия в ледовом шоу, чтобы исполнить желание многочисленных поклонников и дать им возможность вживую увидеть выступления российских фигуристок, ведь они катаются невероятно красиво и впечатляюще, — заявил Цзюнь.
Помимо этого, Щербакова выпустила в Китае коллекцию NFT, продажи которых достигли отметки в 1,6 миллиона юаней (237,5 тысячи долларов), что стало рекордом для спортивной индустрии Китая. Всего в рамках проекта было выпущено 20 тысяч токенов, цена одного составляла около 12 долларов.