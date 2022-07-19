Валиеву, Трусову и Щербакову зовут в Китай

— Мы активно планируем турне российских спортсменов, таких как Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в Китае, что на самом деле будет очень выгодно для них в будущем. Так что мы надеемся, что «Саньва» — Щербакова, Трусова и Валиева — смогут вскоре приехать в Китай для участия в ледовом шоу, чтобы исполнить желание многочисленных поклонников и дать им возможность вживую увидеть выступления российских фигуристок, ведь они катаются невероятно красиво и впечатляюще, — заявил Цзюнь.