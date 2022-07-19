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1 час назад

Тарасова считает, что фигурист Ханю может создать прекрасное шоу после завершения карьеры

ТАСС

Если двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю после своего ухода из спорта создаст шоу, то оно будет таким же инопланетным, как и он сам во время своих выступлений. Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова высказалась о решении Ханю закончить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О завершении карьеры Ханю объявил во вторник на специальной пресс-конференции в Токио.

"Феноменальная карьера, он с 2010 года выступал на международных соревнованиях, а сейчас 2022-й. Я очень его люблю, любила и буду любить, с удовольствием бы посмотрела то шоу, которое он создаст. Думаю, это будет прекрасное шоу, такое же инопланетное, как он сам", - сказала Тарасова.

27-летний Ханю является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира (2014, 2017). В 2016 году на соревнованиях Autumn Classic International в Монреале японец смог впервые в истории фигурного катания исполнить четверной риттбергер. На Играх 2022 года в Пекине Ханю занял четвертое место в мужском одиночном катании, фигурист упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель в произвольной программе.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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