Тарасова высказалась о решении Ханю закончить карьеру

"Феноменальная карьера, он с 2010 года выступал на международных соревнованиях, а сейчас 2022-й. Я очень его люблю, любила и буду любить, с удовольствием бы посмотрела то шоу, которое он создаст. Думаю, это будет прекрасное шоу, такое же инопланетное, как он сам", - сказала Тарасова.