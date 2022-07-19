Тарасова высказалась о решении Ханю закончить карьеру

Если двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю после своего ухода из спорта создаст шоу, то оно будет таким же инопланетным, как и он сам во время своих выступлений. Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
О завершении карьеры Ханю объявил во вторник на специальной пресс-конференции в Токио.
"Феноменальная карьера, он с 2010 года выступал на международных соревнованиях, а сейчас 2022-й. Я очень его люблю, любила и буду любить, с удовольствием бы посмотрела то шоу, которое он создаст. Думаю, это будет прекрасное шоу, такое же инопланетное, как он сам", - сказала Тарасова.
27-летний Ханю является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира (2014, 2017). В 2016 году на соревнованиях Autumn Classic International в Монреале японец смог впервые в истории фигурного катания исполнить четверной риттбергер. На Играх 2022 года в Пекине Ханю занял четвертое место в мужском одиночном катании, фигурист упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель в произвольной программе.