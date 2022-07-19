Плющенко пожелал удачи завершившему карьеру Ханю

— Сегодня я узнал, что мой хороший друг, выдающийся фигурист, самая большая звезда в истории фигурного катания Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Я ценю всё, что он сделал для фигурного катания. Я хотел бы пожелать ему всего наилучшего в его профессиональной карьере и надеюсь, что он порадует людей во всем мире своими выступлениями в шоу. Удачи тебе в будущем, мой друг Юдзуру-сан, — написал Плющенко.

Ханю выигрывал золотые медали на Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также дважды завоевал золото чемпионатов мира (2014,2017).