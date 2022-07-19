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1 час назад

Плющенко пожелал удачи завершившему карьеру Ханю

Матч ТВиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в социальной сети обратился к японцу Юдзуру Ханю, который принял решение завершить карьеру.

Плющенко пожелал удачи завершившему карьеру Ханю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее во вторник на пресс-конференции 27-летний японский фигурист объявил о завершении карьеры и переходе в профессионалы.

— Сегодня я узнал, что мой хороший друг, выдающийся фигурист, самая большая звезда в истории фигурного катания Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Я ценю всё, что он сделал для фигурного катания. Я хотел бы пожелать ему всего наилучшего в его профессиональной карьере и надеюсь, что он порадует людей во всем мире своими выступлениями в шоу. Удачи тебе в будущем, мой друг Юдзуру-сан, — написал Плющенко.
Ханю выигрывал золотые медали на Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также дважды завоевал золото чемпионатов мира (2014,2017).

На Олимпиаде-2022 в Пекине японец занял четвертое место.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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